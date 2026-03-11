Рейтинг@Mail.ru
Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг
Хоккей
 
09:12 11.03.2026
Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин имеет запас ресурсов, чтобы реализовать свою мечту и выиграть Олимпийские игры 2030 года, заявил в интервью...
россия
Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг

Ротенберг: Овечкин имеет запас ресурсов, чтобы выиграть Олимпиаду-2030

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин имеет запас ресурсов, чтобы реализовать свою мечту и выиграть Олимпийские игры 2030 года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг.
Овечкину 40 лет, он проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с "Кэпиталз" сезон в НХЛ. Сборная России не принимала участия в Играх 2026 года из-за отстранения от международных соревнований.
"Для Овечкина нет ничего невозможного", - ответил Ротенберг на вопрос, верит ли он, что в 44 года нападающий "Вашингтона" осуществит свою мечту и выиграет Олимпиаду.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ротенберг обратился к Овечкину на фоне сообщений о завершении карьеры в НХЛ
10 марта, 15:00
 
Александр Овечкин, Роман Ротенберг, ХК Динамо (Москва), Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
