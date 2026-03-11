Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин имеет запас ресурсов, чтобы реализовать свою мечту и выиграть Олимпийские игры 2030 года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг.