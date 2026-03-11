С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин имеет запас ресурсов, чтобы реализовать свою мечту и выиграть Олимпийские игры 2030 года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг.
Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг
Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин имеет запас ресурсов, чтобы реализовать свою мечту и выиграть Олимпийские игры 2030 года, заявил в интервью... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Овечкин способен выиграть Олимпиаду в 44 года, считает Ротенберг
Ротенберг: Овечкин имеет запас ресурсов, чтобы выиграть Олимпиаду-2030
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
