Овчинский: ЖК построят по реновации на улице Садовой в Новой Москве

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Многоквартирный дом построят для участников программы реновации на улице Садовой в районе Щербинка в Новомосковском административном округе, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Жилая новостройка с квартирами улучшенной планировки появится на участке в четверть гектара на Садовой улице, 6/10.

"Общая площадь квартир в доме составит 5 тысяч квадратных метров, и еще около 500 "квадратов" предназначены под нежилые помещения. Придомовую территорию благоустроят и оборудуют на ней спортивные и детские площадки", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении еще пяти площадок в четырех районах города – Ивановском, Нагатино-Садовниках, Нагорном и Покровском-Стрешневе – в список адресов для строительства жилья по программе реновации, что позволит расселить 15 старых домов и обеспечить новыми квартирами 2,8 тысячи москвичей.