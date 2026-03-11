Овчинский: в 2025 году демонтировали 277 домов с помощью "умного сноса"

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Москве с помощью "умного сноса" демонтировали по итогам 2025 года 277 домов, расселенных в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"По программе реновации за прошлый год демонтировали свыше 270 домов старого жилого фонда. В частности, в Юго-Восточном административном округе снесли 56 зданий, в Новомосковском – 43, а в Восточном – 37. В Западном округе демонтировали 32 дома, 24 – в Юго-Западном, 23 – в Северо-Восточном, по 19 – в Южном и Северном округах", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Технология "умного спроса", как указывается в сообщении, применяется для демонтажа объектов, расселенных по программе реновации. Она предусматривает переработку строительных отходов, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду.