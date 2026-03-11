https://ria.ru/20260311/ovchinskiy-2079777886.html
Овчинский: в 2025 году демонтировали 277 домов с помощью "умного сноса"
Овчинский: в 2025 году демонтировали 277 домов с помощью "умного сноса" - РИА Новости, 11.03.2026
Овчинский: в 2025 году демонтировали 277 домов с помощью "умного сноса"
В Москве с помощью "умного сноса" демонтировали по итогам 2025 года 277 домов, расселенных в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:00:00+03:00
2026-03-11T12:00:00+03:00
2026-03-11T12:00:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в 2025 году демонтировали 277 домов с помощью "умного сноса"
Овчинский: в 2025 году в Москве демонтировали 277 домов с помощью "умного сноса"
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Москве с помощью "умного сноса" демонтировали по итогам 2025 года 277 домов, расселенных в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"По программе реновации за прошлый год демонтировали свыше 270 домов старого жилого фонда. В частности, в Юго-Восточном административном округе снесли 56 зданий, в Новомосковском – 43, а в Восточном – 37. В Западном округе демонтировали 32 дома, 24 – в Юго-Западном, 23 – в Северо-Восточном, по 19 – в Южном и Северном округах", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Технология "умного спроса", как указывается в сообщении, применяется для демонтажа объектов, расселенных по программе реновации. Она предусматривает переработку строительных отходов, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.