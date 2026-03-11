Минобороны показало кадры освобождения Червоной Зари в Сумской области

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Червоная Заря в Сумской области.
Военное ведомство сообщило в среду, что ВС РФ освободили населенный пункт Червоная Заря Сумской области.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Червоную Зарю в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Червоную Зарю в Сумской области
На видео замаскированная артиллерия наносит удары по позициям ВСУ в районе населенного пункта, затем российский дрон передает кадры с места поражения, которые подтверждают, что цель точечных ударов была достигнута - небольшая постройка превращается в щепки от попадания снаряда.
Также можно увидеть, как российские БПЛА уничтожают военнослужащих ВСУ. Один из них пытается убежать от дрона в лесу, но застревает в сугробах и становится мишенью. Беспилотники настигают укрепленные позиции противника в домах и лесопосадках, сбрасывают на них снаряды или подрывают собой.
Кадры демонстрируют уничтожение украинской техники. На видео дроны поражают бронемашину, гексакоптер и квадроцикл противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
