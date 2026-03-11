Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения Червоной Зари в Сумской области - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/osvobozhdenie-2079963219.html
Минобороны показало кадры освобождения Червоной Зари в Сумской области
Минобороны показало кадры освобождения Червоной Зари в Сумской области - РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны показало кадры освобождения Червоной Зари в Сумской области
Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Червоная Заря в Сумской области. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:21:00+03:00
2026-03-11T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079953482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_989ad748cf80278906d107d7cd08a49c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бои за населенный пункт Червоная Заря Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
2026-03-11T14:21
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079953482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b4102981216e66d770b533fc5ef37bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры освобождения Червоной Зари в Сумской области

Минобороны РФ показало видео освобождения Червоной Зари в Сумской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Червоная Заря в Сумской области.
Военное ведомство сообщило в среду, что ВС РФ освободили населенный пункт Червоная Заря Сумской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Червоную Зарю в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Червоную Зарю в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Червоную Зарю в Сумской области
На видео замаскированная артиллерия наносит удары по позициям ВСУ в районе населенного пункта, затем российский дрон передает кадры с места поражения, которые подтверждают, что цель точечных ударов была достигнута - небольшая постройка превращается в щепки от попадания снаряда.
Также можно увидеть, как российские БПЛА уничтожают военнослужащих ВСУ. Один из них пытается убежать от дрона в лесу, но застревает в сугробах и становится мишенью. Беспилотники настигают укрепленные позиции противника в домах и лесопосадках, сбрасывают на них снаряды или подрывают собой.
Кадры демонстрируют уничтожение украинской техники. На видео дроны поражают бронемашину, гексакоптер и квадроцикл противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала