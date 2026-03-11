Рейтинг@Mail.ru
11:02 11.03.2026
Глава Минобороны Польши призвал Европу не надеяться на американское оружие

ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Ближневосточный конфликт показал, что европейским странам не стоит надеяться на американское вооружение, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в эфире Польского телевидения.
"Все то, что делается на Ближнем Востоке, показывает, что Европа должна намного больше инвестировать, ибо американская техника используется во всем мире и американские производители не успеют с поставками этой техники", - сказал Косиняк-Камыш.
При этом он напомнил, что только Польша уже законтрактовала в США техники и вооружения на 200 миллиардов долларов.
"У нас уже есть очень много контрактов. Более чем на 200 миллиардов законтрактовано техники в Соединенных Штатах. 120 миллиардов уже надо заплатить", - сказал польский министр.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Союзники США опасаются нехватки вооружений, пишет Politico
8 марта, 13:26
 
В миреПольшаБлижний ВостокЕвропа
 
 
