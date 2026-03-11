https://ria.ru/20260311/oruzhie-2079895927.html
Глава Минобороны Польши призвал Европу не надеяться на американское оружие
Глава Минобороны Польши призвал Европу не надеяться на американское оружие - РИА Новости, 11.03.2026
Глава Минобороны Польши призвал Европу не надеяться на американское оружие
Ближневосточный конфликт показал, что европейским странам не стоит надеяться на американское вооружение, заявил министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:02:00+03:00
в мире
польша
ближний восток
европа
Глава Минобороны Польши призвал Европу не надеяться на американское оружие
Косиняк-Камыш призвал европейские страны не надеяться на американское оружие