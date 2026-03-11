Обойти вето Венгрии на кредит для Киева будет очень сложно, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Обойти вето Венгрии на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро будет слишком сложно и дорого, Брюсселю легче заставить Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по "Дружбе", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.