Обойти вето Венгрии на кредит для Киева будет очень сложно, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2026
01:10 11.03.2026
Обойти вето Венгрии на кредит для Киева будет очень сложно, заявил Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Обойти вето Венгрии на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро будет слишком сложно и дорого, Брюсселю легче заставить Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по "Дружбе", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине 90 миллиардов евро, несмотря на вето со стороны Венгрии. Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
"Я ожидаю, что они попытаются обойти его, это не невозможно, но очень сложно и дорого, поэтому им будет гораздо лучше и проще сказать Зеленскому прекратить нефтяную блокаду Венгрии и возобновить нефтепровод "Дружба", всем будет лучше", - сказал Орбан телеканалу Hír TV, отвечая на вопрос, ожидает ли он обсуждения вопроса о кредите на саммите ЕС на следующей неделе.
