17:31 11.03.2026
Опекунша из Екатеринбурга, осужденная за убийство ребенка, подала жалобу
происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Оглашение приговора Веронике Наумовой из Екатеринбурга в Свердловском областном суде
© Фото : пресс-служба судов Свердловской области
Оглашение приговора Веронике Наумовой из Екатеринбурга в Свердловском областном суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Опекунша Вероника Наумова из Екатеринбурга, осужденная на 24 года колонии за убийство ребенка, подала кассационную жалобу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
"От Наумовой поступила кассационная жалоба на приговор. Кассационная жалоба, судя по карточке, поступила почтовым отправлением в конце февраля", – сказала собеседница агентства.
Отмечается, что жалобу могли зарегистрировать 20 февраля.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Его искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова, по данным следствия, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, своего мужа, кровного племянника супруга – Даниила Егольникова.
Свердловский областной суд 28 июля 2025 года приговорил 36-летнюю Наумову к 24 годам колонии общего режима. Егольникову в тот же день по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом инстанция освободила от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве. По решению суда с фигурантки взыскана моральная компенсация в один миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего – биологического отца убитого мальчика.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка
21 февраля, 15:48
 
Происшествия
 
 
