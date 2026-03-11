https://ria.ru/20260311/opekunsha-2080026538.html
Опекунша из Екатеринбурга, осужденная за убийство ребенка, подала жалобу
Опекунша из Екатеринбурга, осужденная за убийство ребенка, подала жалобу - РИА Новости, 11.03.2026
Опекунша из Екатеринбурга, осужденная за убийство ребенка, подала жалобу
Опекунша Вероника Наумова из Екатеринбурга, осужденная на 24 года колонии за убийство ребенка, подала кассационную жалобу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:31:00+03:00
2026-03-11T17:31:00+03:00
2026-03-11T17:31:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Опекунша Вероника Наумова из Екатеринбурга, осужденная на 24 года колонии за убийство ребенка, подала кассационную жалобу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
"От Наумовой поступила кассационная жалоба на приговор. Кассационная жалоба, судя по карточке, поступила почтовым отправлением в конце февраля", – сказала собеседница агентства.
Отмечается, что жалобу могли зарегистрировать 20 февраля.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге
26 июня 2023 года. Его искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова, по данным следствия, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, своего мужа, кровного племянника супруга – Даниила Егольникова.
Свердловский областной суд
28 июля 2025 года приговорил 36-летнюю Наумову к 24 годам колонии общего режима. Егольникову в тот же день по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом инстанция освободила от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве. По решению суда с фигурантки взыскана моральная компенсация в один миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего – биологического отца убитого мальчика.