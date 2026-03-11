Опекунша из Екатеринбурга, осужденная за убийство ребенка, подала жалобу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Опекунша Вероника Наумова из Екатеринбурга, осужденная на 24 года колонии за убийство ребенка, подала кассационную жалобу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.