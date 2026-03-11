https://ria.ru/20260311/opasnost-2080068087.html
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:33:00+03:00
