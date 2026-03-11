Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 11.03.2026 (обновлено: 14:30 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/opasnost-2079963619.html
В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
В Брянской области отменили ракетную опасность
Опасность ракетного удара отменили на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:22:00+03:00
2026-03-11T14:30:00+03:00
безопасность
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, брянская область, александр богомаз
Безопасность, Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
В Брянской области отменили ракетную опасность

Богомаз сообщил об отмене ракетной опасности в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 11 мар — РИА Новости. Опасность ракетного удара отменили на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области 11.03.2026", - говорится в сообщении.
Опасность ракетного удара объявили в 13.51, она сохранялась в регионе на протяжении 28 минут.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала