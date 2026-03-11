https://ria.ru/20260311/opasnost-2079958246.html
В Липецкой области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.03.2026
