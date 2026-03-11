https://ria.ru/20260311/opasnost-2079955174.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 11.03.2026
В Орловской области объявили ракетную опасность
Клычков предупредил жителей Орловской области о ракетной опасности