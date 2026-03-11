Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 11.03.2026
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 11.03.2026
В Орловской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Клычков в своем Telegram-канале.
