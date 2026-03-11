Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится 19 марта, где, как ожидается, обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico со ссылкой на двух дипломатов евроблока.