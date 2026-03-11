https://ria.ru/20260311/oon-2080054680.html
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится 19 марта, где, как ожидается, обсудит ситуацию на... РИА Новости, 11.03.2026
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ
Politico: генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС, обсудит ситуацию в Иране