Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 11.03.2026 (обновлено: 21:04 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/oon-2080054680.html
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится 19 марта, где, как ожидается, обсудит ситуацию на... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:42:00+03:00
2026-03-11T21:04:00+03:00
в мире
ближний восток
брюссель
сша
антониу гутерреш
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_ca957155eabd577627d6e8ce7b8a43d1.jpg
https://ria.ru/20260311/frantsiya-2080051673.html
ближний восток
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ed272ef4a28abcd4f63768418bf1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, брюссель, сша, антониу гутерреш, евросоюз, оон
В мире, Ближний Восток, Брюссель, США, Антониу Гутерреш, Евросоюз, ООН
Генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС 19 марта, пишут СМИ

Politico: генсек ООН посетит саммит лидеров ЕС, обсудит ситуацию в Иране

© POOL | Перейти в медиабанкГенсекретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится 19 марта, где, как ожидается, обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico со ссылкой на двух дипломатов евроблока.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообедает с лидерами стран ЕС во время встречи в Брюсселе 19 марта", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что в ходе обеда, скорее всего, лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
Позднее в среду в ходе брифинга для журналистов представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости с просьбой подтвердить сообщение СМИ заявил: "Я сейчас не в состоянии это подтвердить, как вы знаете, мы подтверждаем поездки ближе к дате".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг ООН на автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Франция запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливане
Вчера, 19:24
 
В миреБлижний ВостокБрюссельСШААнтониу ГутеррешЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала