Захарова задалась вопросом об эффективности секретариата ООН - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 11.03.2026 (обновлено: 08:42 11.03.2026)
Захарова задалась вопросом об эффективности секретариата ООН
Захарова задалась вопросом об эффективности секретариата ООН
брянск
россия
киев
мария захарова
александр богомаз
оон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
брянск, россия, киев, мария захарова, александр богомаз, оон, вооруженные силы украины, в мире
Брянск, Россия, Киев, Мария Захарова, Александр Богомаз, ООН, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом об эффективности секретариата ООН из-за его необъективной реакции на удары Киева по гражданским объектам в Брянске.
В эфире радио Sputnik Захарова привела слова представителя Генсека ООН, который сказал, что организация против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили. При этом она подчеркнула, что реакция секретариата на удары Киева по Брянску была необъективной.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску
10 марта, 20:11
"А зачем они тогда все нужны там? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата, что они делают? Я хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, потому что они работают на те деньги, которые им направляют страны-члены", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия, в отличие от других стран ООН, не является ее задолжником, а добросовестно платит в фонд бюджета.
"Вот эти люди работают на те деньги, которые мировое сообщество им передает. Так работайте", - сказала Захарова.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по официальным данным, погибли шесть человек и 37 пострадали.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия донесет до секретариата ООН сведения об атаке ВСУ на Брянск
Вчера, 00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскРоссияКиевМария ЗахароваАлександр БогомазООНВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
