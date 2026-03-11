Как сложилась судьба самого "коварного" советского офицера

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Единственный советский командир, которому удалось превзойти в хитрости и уничтожить главаря моджахедов, которого боялись и вожди племен, и афганские власти, навсегда вписал свое имя в историю. И надолго обеспечил мир в Кандагаре.
Как ему это удалось? И как зовут героя?
Пришлось заниматься боксом
Будущий офицер Михаил Шатин родился в Иркутской области, на станции Бодайбо, в 1943 году в простой семье рабочих чугунолитейного завода. Криминогенная обстановка в том районе оставляла желать лучшего — даже в гражданскую жизнь проникли тюремные понятия.
Михаилу часто приходилось сталкиваться с хулиганами. Чтобы не проигрывать в драках, он начал заниматься боксом. Затем семья переехала в Якутию. Там парень заслужил звание чемпиона Якутии по боксу и стал кандидатом в мастера спорта.
У Михаила было еще две сестры, поэтому после 9 класса, чтобы не сидеть на шее у родителей, он решил пойти работать. Начал учеником кладовщика на заводе, потом устроился слесарем автобазы и автоэлектриком, параллельно учась в вечерней школе.
После армии он поступил в Благовещенское командное танковое училище. В 1965 году лейтенант Шатин был направлен в ГДР. В 1968 году в рамках операции "Дунай" вместе с войсками в качестве командира взвода вошел в Чехословакию.
После службы в Германии через два года Шатин был отправлен на Дальний Восток в качестве командира учебного батальона. В марте 1980 года его назначили командовать бригадой в Афганистане.
Смекалка против восточного коварства
В Афганистане советские военные столкнулись с непривычным для себя коварством местных жителей.
Человек мог втереться к тебе в доверие, называть другом, угощать чаем и улыбаться. А потом выстрелить в спину или ударить ножом. Обмануть неверного местные моджахеды считали доблестью. Что же, с волками жить — по-волчьи выть, решил Шатин и ответил русской смекалкой на восточную хитрость.
© AP Photo / Mir WaisМоджахед с ПЗРК "Стингер" в Афганистане
Моджахед с ПЗРК "Стингер" в Афганистане
Второго марта 1981 года Михаил узнал о планах лидера боевиков "Одноглазого Хасана" напасть на Кандагар. Численность боевиков намного превосходила бойцов мотострелковой бригады Шатина.
Тогда всем вождям племен объявили, что Михаила Владимировича вызывают в Москву, и офицер устраивает прощальный ужин, на который пригласили и Хасана. Лидер боевиков, отличавшийся гордыней, принял приглашение.
На ужине Хасана угощали русскими щами с тушенкой. Не обошел он стороной и алкогольные напитки, от которых быстро захмелел. На прощание ему подарили автомат АК и дали в сопровождение нескольких десантников, которые довезли его до его палатки.
Бойцы доложили командиру точные координаты палатки главаря бандитов. Наутро не осталось ни следа: советские вертолеты ударили по этому самому месту, а заодно прошлись огнем по всему лагерю. Это — лишь один из эпизодов боевого пути Михаила Шатина в Афганистане.
Отказался служить украинской армии
Уже после Афганистана в 1986 году генерал Шатин был направлен в Чернобыль как один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Затем в 1988 году офицер помогал при ликвидации последствий землетрясения в Армении, в городе Спитак.
Под конец службы Михаил Владимирович был направлен в Днепропетровск в качестве заместителя командующего 6-й танковой армией.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДезактивация автомобиля, выезжающего из зоны чернобыльской катастрофы. 30 апреля 1986 года
В 1991 году СССР прекратил свое существование. Шатин не захотел служить в украинской армии и вышел в отставку в 1992 году. В 1994 году Михаил Шатин скончался в днепропетровском военном госпитале на плановой операции — сказались последствия Чернобыля и боевого прошлого.