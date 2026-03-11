Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, предупредила GTS - РИА Новости, 11.03.2026
16:41 11.03.2026
Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, предупредила GTS
Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, предупредила GTS

Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах
Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах
© Фото : public domain
Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах. Архивное фото
ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Нидерланды уязвимы перед угрозой длительных перебоев с поставками газа и рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, подобным тому, который наступил в 2022 году, говорится в отчете дочерней компании газотранспортной Gasunie - GTS.
Согласно отчету компании, сочетание высокой зависимости от импорта газа, геополитической напряженности и переходной энергетической системы повышает уязвимость Нидерландов.
Центральноевропейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов
10 марта, 14:24
10 марта, 14:24
"Длительное нарушение поставок, продолжающееся месяцами, может привести к резкому росту цен, значительному экономическому ущербу и усилению энергетической бедности", - сообщается в документе.
Таким образом, Нидерланды могут столкнуться с новым кризисом, сопоставимым с тем, который наступил в 2022 году.
Анализ GTS показывает, что необходимы дополнительные меры для преодоления потенциального дефицита газа, который может возникнуть в результате многомесячного перерыва в поставках.
В частности, компания говорит о крайней важности поддержания работоспособности существующих газохранилищ и создании стратегического аварийного запаса топлива.
Во вторник представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар сообщила РИА Новости, что заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
3 марта, 08:00
3 марта, 08:00
 
