Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, предупредила GTS

ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Нидерланды уязвимы перед угрозой длительных перебоев с поставками газа и рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, подобным тому, который наступил в 2022 году, говорится в Нидерланды уязвимы перед угрозой длительных перебоев с поставками газа и рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, подобным тому, который наступил в 2022 году, говорится в отчете дочерней компании газотранспортной Gasunie - GTS.

Согласно отчету компании, сочетание высокой зависимости от импорта газа, геополитической напряженности и переходной энергетической системы повышает уязвимость Нидерландов

"Длительное нарушение поставок, продолжающееся месяцами, может привести к резкому росту цен, значительному экономическому ущербу и усилению энергетической бедности", - сообщается в документе.

Таким образом, Нидерланды могут столкнуться с новым кризисом, сопоставимым с тем, который наступил в 2022 году.

Анализ GTS показывает, что необходимы дополнительные меры для преодоления потенциального дефицита газа, который может возникнуть в результате многомесячного перерыва в поставках.

В частности, компания говорит о крайней важности поддержания работоспособности существующих газохранилищ и создании стратегического аварийного запаса топлива.