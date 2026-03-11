https://ria.ru/20260311/niderlandy-2079842973.html
В посольстве России рассказали о проверках дипломатов банками Нидерландов
В посольстве России рассказали о проверках дипломатов банками Нидерландов
Банки в Нидерландах в некоторых случаях выходят за рамки обычных процедур при проверках российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге. РИА Новости, 11.03.2026
ГААГА, 11 мар – РИА Новости. Банки в Нидерландах в некоторых случаях выходят за рамки обычных процедур при проверках российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
В диппредставительстве рассказали, что граждане РФ
нередко сталкиваются с блокировкой счетов и усиленными проверками в банках Нидерландов
.
"С аналогичными трудностями в банковском обслуживании сталкиваются и сотрудники посольства. В отдельных случаях им задают вопросы, выходящие далеко за рамки необходимой процедуры", - отметили в посольстве.
Фактически, согласно сообщению диппредставительства, речь идет об "особом отношении" к россиянам, основанном исключительно на их национальной принадлежности.
Посольство РФ отслеживает и фиксирует все подобные инциденты.