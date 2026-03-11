В посольстве России рассказали о проверках дипломатов банками Нидерландов

ГААГА, 11 мар – РИА Новости. Банки в Нидерландах в некоторых случаях выходят за рамки обычных процедур при проверках российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

В диппредставительстве рассказали, что граждане РФ нередко сталкиваются с блокировкой счетов и усиленными проверками в банках Нидерландов

"С аналогичными трудностями в банковском обслуживании сталкиваются и сотрудники посольства. В отдельных случаях им задают вопросы, выходящие далеко за рамки необходимой процедуры", - отметили в посольстве.

Фактически, согласно сообщению диппредставительства, речь идет об "особом отношении" к россиянам, основанном исключительно на их национальной принадлежности.