Резолюция СБ ООН по Ирану может быть неправильно понята, заявил Небензя - РИА Новости, 11.03.2026
23:18 11.03.2026 (обновлено: 23:29 11.03.2026)
Резолюция СБ ООН по Ирану может быть неправильно понята, заявил Небензя
Резолюция СБ ООН по Ирану может быть неправильно понята, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция Совбеза ООН с осуждением атаки Ирана может трактоваться США и Израилем как разрешение на продолжение... РИА Новости, 11.03.2026
иран, сша, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия, василий небензя, совет безопасности оон
Иран, США, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН
Резолюция СБ ООН по Ирану может быть неправильно понята, заявил Небензя

Небензя: резолюция СБ ООН по Ирану может быть неправильно понята США и Израилем

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция Совбеза ООН с осуждением атаки Ирана может трактоваться США и Израилем как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.
"Положительное решение совета по данному документу может трактоваться недобросовестными игроками, и прежде всего теми, кто развязал эту войну, как "благословение" на продолжение агрессивных действий против Ирана", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
В среду СБ ООН, как передавал корреспондент РИА Новости, принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ и КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Ирану
Иран США Израиль ООН Военная операция США и Израиля против Ирана Василий Небензя Совет Безопасности ООН
 
 
