23:16 11.03.2026 (обновлено: 23:32 11.03.2026)
Авторы резолюции СБ ООН проигнорировали позицию России, заявил Небензя
Авторы резолюции СБ ООН проигнорировали позицию России, заявил Небензя
Авторы резолюции Совета безопасности ООН, осуждающей атаки Ирана на Ближнем Востоке, проигнорировали позицию России и КНР, заявил в среду постоянный... РИА Новости, 11.03.2026
Авторы резолюции СБ ООН проигнорировали позицию России, заявил Небензя

Небензя: авторы резолюции СБ ООН по Ирану проигнорировали позиции России и Китая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Василий Небензя. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Авторы резолюции Совета безопасности ООН, осуждающей атаки Ирана на Ближнем Востоке, проигнорировали позицию России и КНР, заявил в среду постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Авторы проекта резолюции попросту проигнорировали позицию России и Китая", - сказал Небензя журналистам.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
Вчера, 23:17
 
Заголовок открываемого материала