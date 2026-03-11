Рейтинг@Mail.ru
Небензя: США действиями против Ирана подставили страны Персидского залива - РИА Новости, 11.03.2026
23:11 11.03.2026 (обновлено: 23:22 11.03.2026)
Небензя: США действиями против Ирана подставили страны Персидского залива
Небензя: США действиями против Ирана подставили страны Персидского залива - РИА Новости, 11.03.2026
Небензя: США действиями против Ирана подставили страны Персидского залива
США своими действиями против Ирана подставили государства Персидского залива, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:11:00+03:00
2026-03-11T23:22:00+03:00
иран, военная операция сша и израиля против ирана, василий небензя, сша, персидский залив, оон, в мире
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Василий Небензя, США, Персидский залив, ООН, В мире
Небензя: США действиями против Ирана подставили страны Персидского залива

Небензя: США своими действиями против Ирана подставили страны Персидского залива

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. США своими действиями против Ирана подставили государства Персидского залива, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Нельзя не отметить, что Вашингтон своими агрессивными действиями по сути попросту подставил государства залива", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
США активно задействуют свои базы в регионе не в оборонительных, а наступательных целях, подчеркнул Небензя.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
