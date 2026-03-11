https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080078760.html
Небензя: США действиями против Ирана подставили страны Персидского залива
США своими действиями против Ирана подставили государства Персидского залива, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.03.2026
иран, военная операция сша и израиля против ирана, василий небензя, сша, персидский залив, оон, в мире
