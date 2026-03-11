https://ria.ru/20260311/nakazanie-2079846074.html
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах - РИА Новости, 11.03.2026
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах
Водителям за использование шторок на госномерах или других средств, скрывающих их, грозит лишение водительских прав, заявил РИА Новости юрист, член Ассоциации... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Водителям за использование шторок на госномерах или других средств, скрывающих их, грозит лишение водительских прав, заявил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
Он напомнил, что с октября 2024 года в России
действует отдельная норма - часть 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
"Под устройствами в указанной статье понимаются различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (так называемые "шторки", электромагниты и т.п.)… Совершение данного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - сказал юрист.
При этом он добавил, что даже если устройство было выключено и не закрывало номер на момент проверки сотрудником ГАИ
, ответственность все равно наступает.