Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/nakazanie-2079846074.html
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах - РИА Новости, 11.03.2026
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах
Водителям за использование шторок на госномерах или других средств, скрывающих их, грозит лишение водительских прав, заявил РИА Новости юрист, член Ассоциации... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:24:00+03:00
2026-03-11T05:24:00+03:00
общество
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148234/18/1482341872_1:0:956:537_1920x0_80_0_0_9b287c71e2cb1e4182ec296413284174.jpg
https://ria.ru/20260308/shtraf-2079428797.html
https://ria.ru/20250312/prava-2004438259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148234/18/1482341872_240:0:956:537_1920x0_80_0_0_aef652ed6ec049118a680593d190b41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, гибдд мвд рф
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах

РИА Новости: за использование шторок на госномерах грозит лишение прав

© РИА НовостиАвтомобиль с закрытым госномером в на одной из улиц в Москве
Автомобиль с закрытым госномером в на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Автомобиль с закрытым госномером в на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Водителям за использование шторок на госномерах или других средств, скрывающих их, грозит лишение водительских прав, заявил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
Он напомнил, что с октября 2024 года в России действует отдельная норма - часть 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
Автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью
8 марта, 20:06
"Под устройствами в указанной статье понимаются различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (так называемые "шторки", электромагниты и т.п.)… Совершение данного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - сказал юрист.
При этом он добавил, что даже если устройство было выключено и не закрывало номер на момент проверки сотрудником ГАИ, ответственность все равно наступает.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права в 2025 году
12 марта 2025, 02:20
 
ОбществоРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала