Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Водителям за использование шторок на госномерах или других средств, скрывающих их, грозит лишение водительских прав, заявил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.

"Под устройствами в указанной статье понимаются различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (так называемые "шторки", электромагниты и т.п.)… Совершение данного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - сказал юрист.