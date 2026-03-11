Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил бойцу, державшему оборону у Гришино, звание Героя России - РИА Новости, 11.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 11.03.2026 (обновлено: 15:31 11.03.2026)
Путин присвоил бойцу, державшему оборону у Гришино, звание Героя России
Путин присвоил бойцу, державшему оборону у Гришино, звание Героя России
Президент Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР, звание Героя России. РИА Новости, 11.03.2026
Путин присвоил бойцу, державшему оборону у Гришино, звание Героя России

Путин присвоил бойцу, державшему оборону у Гришино 68 дней, звание Героя России

© Фото : RT на русскомСергей Ярашев
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : RT на русском
Сергей Ярашев
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР, звание Героя России.
«
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу", — говорится в указе.
© Фото : RT на русскомСергей Ярашев с мамой
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : RT на русском
Сергей Ярашев с мамой
Накануне об этом подвиге рассказал Путину глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уроженец Самары более двух месяцев контролировал опорный пункт в районе Гришино, несмотря на атаки ВСУ. Ему передавали продукты и боеприпасы с дронов, в итоге солдату удалось выстоять. Позднее бойца эвакуировали, затем врачи сделали ему сложную операцию.
Узнав об этой истории, президент запросил детальную справку у Минобороны и пообщался с командующим Южной группировкой войск Сергеем Медведевым. После этого Путин поручил наградить Ярашева.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаСамараВооруженные силы УкраиныВячеслав ФедорищевСергей МедведевСергей Ярашев (Герой России)
 
 
