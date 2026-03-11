https://ria.ru/20260311/nagrada-2079922120.html
Путин присвоил бойцу, державшему оборону у Гришино, звание Героя России
Президент Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР, звание Героя России. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
самара
вооруженные силы украины
вячеслав федорищев
россия
донецкая народная республика
самара
денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, самара, вооруженные силы украины, вячеслав федорищев, сергей медведев, сергей ярашев (герой россии)
