14:01 11.03.2026
В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери
В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери
В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери

В Ингушетии мужчину осудили на 4 года работ за получение пенсии умершей матери

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 мар – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к четырем годам принудительных работ местного жителя Мовсара Икажева, который больше 11 лет получал пенсию за умершую мать и тем самым похитил свыше 3,2 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Ранее судом было установлено, что мужчина не сообщил о смерти своей матери в отделение фонда пенсионного и социального страхования и с марта 2014 года по июнь 2025 года, перевел себе с ее банковской карты, на которую начислялась пенсия, больше 3,2 миллиона рублей.
"Судом Икажев признан виновным в краже, то есть в тайном хищении чужого имущества, в особо крупном размере, и ему с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что смягчающими обстоятельствами признаны явка с повинной, способствование расследованию преступления, наличие на иждивении осужденного четырех несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние и один инвалид, а также частичное возмещение ущерба.
