В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери

НАЛЬЧИК, 11 мар – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к четырем годам принудительных работ местного жителя Мовсара Икажева, который больше 11 лет получал пенсию за умершую мать и тем самым похитил свыше 3,2 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее судом было установлено, что мужчина не сообщил о смерти своей матери в отделение фонда пенсионного и социального страхования и с марта 2014 года по июнь 2025 года, перевел себе с ее банковской карты, на которую начислялась пенсия, больше 3,2 миллиона рублей.

"Судом Икажев признан виновным в краже, то есть в тайном хищении чужого имущества, в особо крупном размере, и ему с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении