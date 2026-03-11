https://ria.ru/20260311/muzhchina-2079955309.html
В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери
В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери - РИА Новости, 11.03.2026
В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери
Суд в Ингушетии приговорил к четырем годам принудительных работ местного жителя Мовсара Икажева, который больше 11 лет получал пенсию за умершую мать и тем... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:01:00+03:00
2026-03-11T14:01:00+03:00
2026-03-11T14:01:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20251129/prokuratura-2058535388.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии осудили мужчину, который 11 лет получал пенсию умершей матери
В Ингушетии мужчину осудили на 4 года работ за получение пенсии умершей матери
НАЛЬЧИК, 11 мар – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к четырем годам принудительных работ местного жителя Мовсара Икажева, который больше 11 лет получал пенсию за умершую мать и тем самым похитил свыше 3,2 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Ранее судом было установлено, что мужчина не сообщил о смерти своей матери в отделение фонда пенсионного и социального страхования и с марта 2014 года по июнь 2025 года, перевел себе с ее банковской карты, на которую начислялась пенсия, больше 3,2 миллиона рублей.
"Судом Икажев признан виновным в краже, то есть в тайном хищении чужого имущества, в особо крупном размере, и ему с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении
.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что смягчающими обстоятельствами признаны явка с повинной, способствование расследованию преступления, наличие на иждивении осужденного четырех несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние и один инвалид, а также частичное возмещение ущерба.