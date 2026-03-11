Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главные российские музеи находятся под высоким уровнем защиты, поэтому речи об ограблениях, схожих с ситуацией в Лувре, быть не может, заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Осенью 2025 года грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.