Рейтинг@Mail.ru
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:21 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/muzey-2079981371.html
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра - РИА Новости, 11.03.2026
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра
Главные российские музеи находятся под высоким уровнем защиты, поэтому речи об ограблениях, схожих с ситуацией в Лувре, быть не может, заявил представитель... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:21:00+03:00
2026-03-11T15:21:00+03:00
культура
россия
михаил швыдкой
лувр
русский музей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816422301_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_03235c17122c4ddae9c6f320ef999ec4.jpg
https://ria.ru/20260308/niderlandy-2079340863.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816422301_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6c5ab0fdca73f9b7672261be9afd0f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил швыдкой, лувр, русский музей
Культура, Россия, Михаил Швыдкой, Лувр, Русский музей
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра

Швыдкой: в российских музеях безупречная система безопасности

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяТретьяковская галерея
Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Третьяковская галерея . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главные российские музеи находятся под высоким уровнем защиты, поэтому речи об ограблениях, схожих с ситуацией в Лувре, быть не может, заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Если говорить о главных музеях страны, то система безопасности в ней, ну, я не могу сказать безупречна, это всегда найдутся люди, которые скажут, вот здесь проблема, здесь проблема. Но я думаю, что уровень защиты вещей в Эрмитаже, в Пушкинском музее, в Третьяковке, в Русском музее, в музеях Кремля – он на необычайно высоком уровне. И я думаю, что таких вот инцидентов, как в Лувре, быть не может", - сообщил Швыдкой в интервью телеканалу "Россия 24"
Осенью 2025 года грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.
Музей Sovjet Ereveld Experience в Нидерландах, посвященный советским воинам - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Музей о советских воинах в Нидерландах стал финалистом международной премии
8 марта, 10:07
 
КультураРоссияМихаил ШвыдкойЛуврРусский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала