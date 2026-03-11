https://ria.ru/20260311/muzey-2079981371.html
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра - РИА Новости, 11.03.2026
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра
Главные российские музеи находятся под высоким уровнем защиты, поэтому речи об ограблениях, схожих с ситуацией в Лувре, быть не может, заявил представитель... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:21:00+03:00
2026-03-11T15:21:00+03:00
2026-03-11T15:21:00+03:00
культура
россия
михаил швыдкой
лувр
русский музей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816422301_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_03235c17122c4ddae9c6f320ef999ec4.jpg
https://ria.ru/20260308/niderlandy-2079340863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816422301_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6c5ab0fdca73f9b7672261be9afd0f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил швыдкой, лувр, русский музей
Культура, Россия, Михаил Швыдкой, Лувр, Русский музей
Российские музеи не смогут попасть в ситуацию, схожую с ограблением Лувра
Швыдкой: в российских музеях безупречная система безопасности
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главные российские музеи находятся под высоким уровнем защиты, поэтому речи об ограблениях, схожих с ситуацией в Лувре, быть не может, заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Если говорить о главных музеях страны, то система безопасности в ней, ну, я не могу сказать безупречна, это всегда найдутся люди, которые скажут, вот здесь проблема, здесь проблема. Но я думаю, что уровень защиты вещей в Эрмитаже, в Пушкинском музее, в Третьяковке, в Русском музее
, в музеях Кремля – он на необычайно высоком уровне. И я думаю, что таких вот инцидентов, как в Лувре, быть не может", - сообщил Швыдкой
в интервью телеканалу "Россия 24"
Осенью 2025 года грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.