В Москве отработали безаварийный пропуск паводка - РИА Новости, 11.03.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
22:10 11.03.2026
В Москве отработали безаварийный пропуск паводка
В Москве отработали безаварийный пропуск паводка
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве отработали безаварийный пропуск паводка

В Москве прошли учения по отработки безаварийного пропуска паводка

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Защитный бруствер из мешков с песком
Защитный бруствер из мешков с песком. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Защитный бруствер из мешков с песком. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в среду в Москве, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В учениях были задействованы более 3 тысяч специалистов сводной мобильной группировки, созданной по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Это - сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, представители оперативных и городских служб, инженерных и ресурсоснабжающих компаний. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что, согласно легенде учений, в связи с резким повышением среднесуточной температуры снег начинает активно таять и происходит подтопление населенного пункта Рыжово. Жителей срочно эвакуируют, несколько человек пытаются уехать самостоятельно и проваливаются под лед.
"В рамках учений отработали организацию спасения и эвакуации людей, оказания им первой медицинской помощи, проведение мероприятий по защите населенных пунктов и восстановлению их инфраструктуры, поврежденной в паводковый и пожароопасный периоды. Задействовали примерно 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, снегоболотоходы, автомобили для тушения пожаров на базе крупной гусеничной техники, аэролодки и суда на воздушной подушке", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров. По его словам, в городе создана и действует специальная группировка, обучены более 100 пожарных десантников, которые могут высаживаться с воздушных судов и вести работу, связанную с тушением пожаров.
Насосно-перекачивающая станция Бирюлево-Борисовская - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
МОЭК готовит систему теплоснабжения Москвы к работе в паводковый период
5 марта, 12:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
