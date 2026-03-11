В Москве отработали безаварийный пропуск паводка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в среду в Москве, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В учениях были задействованы более 3 тысяч специалистов сводной мобильной группировки, созданной по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Это - сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, представители оперативных и городских служб, инженерных и ресурсоснабжающих компаний. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что, согласно легенде учений, в связи с резким повышением среднесуточной температуры снег начинает активно таять и происходит подтопление населенного пункта Рыжово. Жителей срочно эвакуируют, несколько человек пытаются уехать самостоятельно и проваливаются под лед.

"В рамках учений отработали организацию спасения и эвакуации людей, оказания им первой медицинской помощи, проведение мероприятий по защите населенных пунктов и восстановлению их инфраструктуры, поврежденной в паводковый и пожароопасный периоды. Задействовали примерно 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, снегоболотоходы, автомобили для тушения пожаров на базе крупной гусеничной техники, аэролодки и суда на воздушной подушке", - добавил он.