В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке безаварийного пропуска паводка и работе в пожароопасный период провели в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня провели в Москве масштабные учения по прохождению паводка и пожароопасного периода. Отработали на практике все методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб", - рассказал Бирюков.