В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
22:05 11.03.2026
В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период
В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период
Масштабные учения по отработке безаварийного пропуска паводка и работе в пожароопасный период провели в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.03.2026
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период

В Москве прошли учения по работе в пожароопасный период

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке безаварийного пропуска паводка и работе в пожароопасный период провели в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня провели в Москве масштабные учения по прохождению паводка и пожароопасного периода. Отработали на практике все методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб", - рассказал Бирюков.
По его словам, в общей сложности были задействованы более 3 тысяч человек сводной мобильной группировки Москвы, созданной по решению мэра Москвы Сергея Собянина, и примерно 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолёты, беспилотные летательные аппараты, снегоболотоходы, техника для тушения пожаров на базе крупной гусеничной техники.
Работа Сыромятнического гидроузла - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Москве начали готовить гидроузлы к половодью
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
