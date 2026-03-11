https://ria.ru/20260311/moskva-2080071605.html
В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период
В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период
В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период
Масштабные учения по отработке безаварийного пропуска паводка и работе в пожароопасный период провели в столице
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
В Москве прошли масштабные учения по работе в пожароопасный период
В Москве прошли учения по работе в пожароопасный период
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке безаварийного пропуска паводка и работе в пожароопасный период провели в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня провели в Москве масштабные учения по прохождению паводка и пожароопасного периода. Отработали на практике все методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб", - рассказал Бирюков.
По его словам, в общей сложности были задействованы более 3 тысяч человек сводной мобильной группировки Москвы, созданной по решению мэра Москвы Сергея Собянина, и примерно 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолёты, беспилотные летательные аппараты, снегоболотоходы, техника для тушения пожаров на базе крупной гусеничной техники.