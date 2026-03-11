Специалист рассказал, как мошенники используют схему с кешбэком

"Самый простой способ — внимательно смотреть на адресную строку. Мошенники часто используют домены, визуально похожие на оригинал: вместо буквы "o" могут поставить цифру 0, вместо "i" — "l", добавляют лишние дефисы или используют другие зоны — не .ru, а .com или .online. Сравните адрес с тем, что вы вводили раньше. Разница в один символ — уже причина закрыть вкладку", — заключил он.