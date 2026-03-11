Рейтинг@Mail.ru
Специалист рассказал, как мошенники используют схему с кешбэком - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 11.03.2026 (обновлено: 11:08 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/moshennichestvo-2079852363.html
Специалист рассказал, как мошенники используют схему с кешбэком
Специалист рассказал, как мошенники используют схему с кешбэком - РИА Новости, 11.03.2026
Специалист рассказал, как мошенники используют схему с кешбэком
Мошенники все чаще используют схему с поддельными кешбэк-сервисами, создавая сайты — клоны популярных платформ для кражи платежных данных пользователей,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:07:00+03:00
2026-03-11T11:08:00+03:00
технологии
общество
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_0:187:2998:1873_1920x0_80_0_0_6de6a0fd75bfe92f6d4be0c9bd36975c.jpg
https://ria.ru/20260310/moshenniki-2079704839.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8292c1bd00686a3e594d959d37800f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, мошенники, мошенничество
Технологии, Общество, мошенники, Мошенничество
Специалист рассказал, как мошенники используют схему с кешбэком

РИА Новости: мошенники создают клоны платформ с кешбэком для кражи данных

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мошенники все чаще используют схему с поддельными кешбэк-сервисами, создавая сайты — клоны популярных платформ для кражи платежных данных пользователей, рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
"Мошенники создают сайты-клоны двумя способами. Первый — полное копирование дизайна оригинального сервиса с подменой домена. Второй — создание сайта-агрегатора, который якобы собирает лучшие предложения кешбэка, но на самом деле ведет на фишинговые страницы оплаты. В обоих случаях цель одна: заставить ввести платежные данные на подконтрольном мошенникам ресурсе", — заявил Рыбников интернет-изданию "Лента.ру".
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Приамурье пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
10 марта, 14:49
Он порекомендовал обратить внимание на адресную строку.
"Самый простой способ — внимательно смотреть на адресную строку. Мошенники часто используют домены, визуально похожие на оригинал: вместо буквы "o" могут поставить цифру 0, вместо "i" — "l", добавляют лишние дефисы или используют другие зоны — не .ru, а .com или .online. Сравните адрес с тем, что вы вводили раньше. Разница в один символ — уже причина закрыть вкладку", — заключил он.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ТехнологииОбществомошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала