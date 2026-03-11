Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии рассказал приволжскому полпреду о развитии региона - РИА Новости, 11.03.2026
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
21:30 11.03.2026
Глава Мордовии рассказал приволжскому полпреду о развитии региона
Глава Мордовии рассказал приволжскому полпреду о развитии региона - РИА Новости, 11.03.2026
Глава Мордовии рассказал приволжскому полпреду о развитии региона
Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Мордовии Артем Здунов обсудили итоги социально-экономического развития республики,... РИА Новости, 11.03.2026
республика мордовия
артем здунов
2026
Новости
Глава Мордовии рассказал приволжскому полпреду о развитии региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Мордовии Артем Здунов обсудили итоги социально-экономического развития республики, сообщает пресс-служба главы региона.
"Полпред отметил позитивную динамику в промышленности Мордовии, особенно в машиностроении, вагоностроении и кабельной отрасли. Индекс промышленного производства по итогам 2025 года составил 103,3%, по этому показателю республика заняла 4-е место в ПФО, а объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь – 104,5% (2-е место в округе). Успехи зафиксированы и в сельском хозяйстве: уровень самообеспеченности мясом, молоком и овощами превышает 100%. Мордовия занимает лидирующие позиции по доле инновационной продукции (30%) и входит в топ-10 инвестрейтинга АСИ", - говорится в сообщении.
Комаров отметил, что Мордовия демонстрирует устойчивый рост и эффективно использует возможности национальных проектов.
"Растут расходы республики и ее социальные обязательства – по капремонту школ, детских садов, поликлиник и больниц. Мы боремся за устойчивое демографическое развитие, нас должно быть больше. Мы призываем людей рожать детей и должны обеспечить соответствующую инфраструктуру, а это возможно только при поступательном росте собственных доходов региона", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Поддержке семей в республике уделяется особое внимание. При главе республики создан Семейный совет, действует около 40 мер поддержки, которые уже дают результаты – республика вошла в число 26 регионов страны с положительной динамикой по рождаемости. В 2026 году по инициативе комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", которую по решению президента России возглавляет Здунов, пройдет всероссийский конкурс "Семейная столица России". Его старт будет дан в Саранске. Приволжский полпред отметил, что благодаря работе команды Здунова с 2021 года число многодетных семей в республике выросло на 25%.
"Речь на встрече также шла и о поддержке ветеранов специальной военной операции. В Мордовии реализуется программа "Герои среди СВОих", в рамках которой 51 участник проходит профессиональную переподготовку. Действует комплекс мер социальной поддержки, включающий содействие в трудоустройстве, реабилитацию и бесплатное питание для детей ветеранов в школах. Республика также лидирует в ПФО по уровню диспансеризации ветеранов боевых действий", - отмечается в сообщении.
Полпред и глава Мордовии посетили несколько ведущих предприятий республики. Первым пунктом стало предприятие ГК "Талина" в Рузаевском районе, где развернуты ключевые объекты республиканской программы "Большая кухня". Полпреда ознакомили с производственной инфраструктурой, ассортиментом продукции и динамикой развития пищевого кластера, стартовавшего в Рузаевском районе в 2022 году.
Комаров и Здунов также побывали на заводе Рузаевской стекольной компании "Гласс Декор" по производству бесцветной стеклянной тары, запущенном в июне 2025 года. Глава Мордовии отметил, что "инновационное производство - единственное в России, выпускающее импортозамещающую стеклянную тару с оптимальным соотношением качества, веса, прочности и стоимости".
"Было подчеркнуто, что промышленные предприятия Мордовии активно включились во внедрение корпоративного демографического стандарта. На 12 предприятиях введена мера поддержки по выплате сотрудникам соцвыплаты при рождении ребенка в размере от 25 и 500 тысяч рублей. Комаров высоко оценил инициативы региона. По его словам, опыт Мордовии может быть успешно реализован в других регионах ПФО", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии
6 марта, 20:48
Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии
6 марта, 20:48
 
Республика МордовияАртем Здунов
 
 
