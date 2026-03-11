Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/moldaviya-2080073274.html
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами - РИА Новости, 11.03.2026
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами
Президент Молдавии Майя Санду увлеклась получением наград на фоне отсутствия прогресса в стране, заявил в среду экс-премьер республики, лидер оппозиционной... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:18:00+03:00
2026-03-11T22:18:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
владимир филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20260310/gagauziya-2079778810.html
https://ria.ru/20260311/moldavija-2079935279.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, владимир филат
В мире, Молдавия, Майя Санду, Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами

Экс-премьер Молдавии Филат раскритиковал Санду за увлечение наградами

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду увлеклась получением наград на фоне отсутствия прогресса в стране, заявил в среду экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, комментируя сообщение о присуждении ей европейского ордена "За заслуги" за вклад в продвижение евроинтеграции и поддержку европейских ценностей.
Санду стала лауреатом Европейского ордена заслуг за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей. Церемония награждения пройдет на пленарной сессии Европарламента в мае. Вместе с ней награду получат еще девять политических и общественных деятелей, сообщила ранее пресс-служба администрации молдавского президента.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Гуцул заявила о попытке властей Молдавии поставить под контроль Гагаузию
10 марта, 18:52
"Санду была включена в список первых лауреатов европейского ордена "За заслуги" - новой награды, учрежденной Европейским парламентом... География президентского календаря пестрит отметками, словно карта великих открытий: Брюссель, Страсбург, Париж, Берлин - каждый визит отмечен флажком, как новая точка невозврата на пути к светлому будущему. Но возникает острый диссонанс: внешнеполитический спектакль идет по безупречному сценарию, а зрители в зале все чаще переглядываются и шепчут: "Когда же, наконец, начнется что-то настоящее?" Парадокс в том, что чем ярче сияет международный имидж, тем пристальнее люди вглядываются в свое искаженное отражение в витрине мнимого прогресса", - написал экс-премьер в своем блоге.
По словам Филата, вместо обещанного процветания страна столкнулась с подрывом экономической устойчивости и резким ростом тарифов.
"Вместе мы превратили невозможное в норму - в том числе подрыв экономической устойчивости и невозможный рост тарифов. Ирония в том, что мы так привыкли к этой "норме", что путаем ее с процветанием", - написал он.
Ранее Санду уже стала лауреатом ряда европейских наград за приверженность демократическим и европейским ценностям, среди которых румынская премия "Тимишоара за европейские ценности", немецкая премия "за демократию" и премия фонда Bertelsmann имени Рейнхарда Мона
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ
Вчера, 12:57
 
В миреМолдавияМайя СандуВладимир Филат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала