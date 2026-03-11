Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду увлеклась получением наград на фоне отсутствия прогресса в стране, заявил в среду экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, комментируя сообщение о присуждении ей европейского ордена "За заслуги" за вклад в продвижение евроинтеграции и поддержку европейских ценностей.
Санду стала лауреатом Европейского ордена заслуг за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей. Церемония награждения пройдет на пленарной сессии Европарламента в мае. Вместе с ней награду получат еще девять политических и общественных деятелей, сообщила ранее пресс-служба администрации молдавского президента.
"Санду была включена в список первых лауреатов европейского ордена "За заслуги" - новой награды, учрежденной Европейским парламентом... География президентского календаря пестрит отметками, словно карта великих открытий: Брюссель, Страсбург, Париж, Берлин - каждый визит отмечен флажком, как новая точка невозврата на пути к светлому будущему. Но возникает острый диссонанс: внешнеполитический спектакль идет по безупречному сценарию, а зрители в зале все чаще переглядываются и шепчут: "Когда же, наконец, начнется что-то настоящее?" Парадокс в том, что чем ярче сияет международный имидж, тем пристальнее люди вглядываются в свое искаженное отражение в витрине мнимого прогресса", - написал экс-премьер в своем блоге.
По словам Филата, вместо обещанного процветания страна столкнулась с подрывом экономической устойчивости и резким ростом тарифов.
"Вместе мы превратили невозможное в норму - в том числе подрыв экономической устойчивости и невозможный рост тарифов. Ирония в том, что мы так привыкли к этой "норме", что путаем ее с процветанием", - написал он.
Ранее Санду уже стала лауреатом ряда европейских наград за приверженность демократическим и европейским ценностям, среди которых румынская премия "Тимишоара за европейские ценности", немецкая премия "за демократию" и премия фонда Bertelsmann имени Рейнхарда Мона
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.