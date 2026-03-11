КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду увлеклась получением наград на фоне отсутствия прогресса в стране, заявил в среду экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, комментируя сообщение о присуждении ей европейского ордена "За заслуги" за вклад в продвижение евроинтеграции и поддержку европейских ценностей.

Санду стала лауреатом Европейского ордена заслуг за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей. Церемония награждения пройдет на пленарной сессии Европарламента в мае. Вместе с ней награду получат еще девять политических и общественных деятелей, сообщила ранее пресс-служба администрации молдавского президента.

Страсбург, Париж, "Санду была включена в список первых лауреатов европейского ордена "За заслуги" - новой награды, учрежденной Европейским парламентом... География президентского календаря пестрит отметками, словно карта великих открытий: Брюссель Берлин - каждый визит отмечен флажком, как новая точка невозврата на пути к светлому будущему. Но возникает острый диссонанс: внешнеполитический спектакль идет по безупречному сценарию, а зрители в зале все чаще переглядываются и шепчут: "Когда же, наконец, начнется что-то настоящее?" Парадокс в том, что чем ярче сияет международный имидж, тем пристальнее люди вглядываются в свое искаженное отражение в витрине мнимого прогресса", - написал экс-премьер в своем блоге

По словам Филата , вместо обещанного процветания страна столкнулась с подрывом экономической устойчивости и резким ростом тарифов.

"Вместе мы превратили невозможное в норму - в том числе подрыв экономической устойчивости и невозможный рост тарифов. Ирония в том, что мы так привыкли к этой "норме", что путаем ее с процветанием", - написал он.

Ранее Санду уже стала лауреатом ряда европейских наград за приверженность демократическим и европейским ценностям, среди которых румынская премия "Тимишоара за европейские ценности", немецкая премия "за демократию" и премия фонда Bertelsmann имени Рейнхарда Мона

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.