В Молдавии жители Бельц остались без воды из-за загрязнения Днестра

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Жители города Бельцы, второго по величине города Молдавии, остались без питьевой воды, ее забор из Днестра прекратили из-за пятна нефтепродуктов, сообщил журналистам директор предприятия Apa-Canal Balti Виталий Унгуряну.

Во вторник, 10 марта, в Днестре были замечены маслянистые пятна в районе населенного пункта Наславча, который расположен ниже по течению от Днестровской ГЭС на Украине . Власти начали разбираться, откуда в воде могли появиться пятна нефтепродуктов.

"Нефтяное пятно дошло до района водозаборной станции, используемой Aquanord, поэтому оператор был вынужден остановить процесс перекачки воды еще вечером, 10 марта. Власти решили прекратить подачу воды по санитарным соображениям безопасности", - сообщил Унгуряну.

Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил, что окончательные выводы о том, насколько опасна ситуация, можно будет сделать после лабораторных анализов, результаты которых могут быть получены через несколько дней.

"До выяснения всех обстоятельств жителям прибрежных населенных пунктов рекомендовали не использовать воду из реки для питья или полива, не поить этой водой животных и не ловить рыбу в Днестре. Если заметите на воде маслянистые пятна или другие признаки загрязнения, сообщите об этом властям", - сообщил центр.