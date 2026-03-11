Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии жители Бельц остались без воды из-за загрязнения Днестра
11:07 11.03.2026 (обновлено: 11:53 11.03.2026)
В Молдавии жители Бельц остались без воды из-за загрязнения Днестра
В Молдавии жители Бельц остались без воды из-за загрязнения Днестра - РИА Новости, 11.03.2026
В Молдавии жители Бельц остались без воды из-за загрязнения Днестра
Жители города Бельцы, второго по величине города Молдавии, остались без питьевой воды, ее забор из Днестра прекратили из-за пятна нефтепродуктов, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:07:00+03:00
2026-03-11T11:53:00+03:00
в мире
днестр
молдавия
украина
днестр
молдавия
украина
в мире, днестр, молдавия, украина
В мире, Днестр, Молдавия, Украина
В Молдавии жители Бельц остались без воды из-за загрязнения Днестра

Унгуряну: в Молдавии жители Бельц остались без воды из-за пятна нефтепродуктов

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Жители города Бельцы, второго по величине города Молдавии, остались без питьевой воды, ее забор из Днестра прекратили из-за пятна нефтепродуктов, сообщил журналистам директор предприятия Apa-Canal Balti Виталий Унгуряну.
Во вторник, 10 марта, в Днестре были замечены маслянистые пятна в районе населенного пункта Наславча, который расположен ниже по течению от Днестровской ГЭС на Украине. Власти начали разбираться, откуда в воде могли появиться пятна нефтепродуктов.
"Нефтяное пятно дошло до района водозаборной станции, используемой Aquanord, поэтому оператор был вынужден остановить процесс перекачки воды еще вечером, 10 марта. Власти решили прекратить подачу воды по санитарным соображениям безопасности", - сообщил Унгуряну.
Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил, что окончательные выводы о том, насколько опасна ситуация, можно будет сделать после лабораторных анализов, результаты которых могут быть получены через несколько дней.
"До выяснения всех обстоятельств жителям прибрежных населенных пунктов рекомендовали не использовать воду из реки для питья или полива, не поить этой водой животных и не ловить рыбу в Днестре. Если заметите на воде маслянистые пятна или другие признаки загрязнения, сообщите об этом властям", - сообщил центр.
Днестр выступает главным источником питьевой воды также для Кишинева и большей части населения Молдавии. Власти утверждают, что не берут воду с поверхности воды, а перед подачей потребителям она фильтруется.
В миреДнестрМолдавияУкраина
 
 
