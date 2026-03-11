https://ria.ru/20260311/mitsubishi-2080003696.html
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака - РИА Новости, 11.03.2026
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для продажи транспортных средств, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. РИА Новости, 11.03.2026
