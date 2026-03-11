Мишустин поручил проработать защиту производителей на маркетплейсах

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к 1 сентября предложения по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию на маркетплейсах, а также по урегулированию вопросов продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, сообщила пресс-служба правительства России.

"Правительство продолжает совершенствовать нормативную базу для дальнейшего развития платформенной экономики. Этому вопросу посвящен ряд поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии, состоявшейся 16 февраля", - говорится в сообщении.

В частности, "речь идет о подготовке предложений в части обеспечения защиты интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы, поддержания конкуренции на рынках таких платформ, регулирования продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, а также обеспечения защиты персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами".

Роспотребнадзору, Роструду, ФАС, Соответствующие поручение даны Минэкономразвития Минпромторгу , Минтруду, Минцифры, Роскомнадзору ФНС при участии администрации президента, Банка России, отраслевых ассоциаций и операторов цифровых платформ.

"Срок подготовки предложений – 1 сентября с представлением промежуточного доклада не позднее 25 июня", - указали в пресс-службе.

Кроме этого, Минцифры и Минэкономразвития вместе с АНО "Цифровая экономика" займутся сбором обратной связи от операторов, поставщиков, потребителей и других участников посреднических цифровых платформ в части предложений по регулированию платформенной экономики.