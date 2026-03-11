Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил проработать защиту производителей на маркетплейсах - РИА Новости, 11.03.2026
10:52 11.03.2026
Мишустин поручил проработать защиту производителей на маркетплейсах
Мишустин поручил проработать защиту производителей на маркетплейсах
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Мишустин поручил проработать защиту производителей на маркетплейсах

Мишустин поручил проработать защиту интересов производителей РФ на маркетплейсах

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к 1 сентября предложения по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию на маркетплейсах, а также по урегулированию вопросов продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, сообщила пресс-служба правительства России.
"Правительство продолжает совершенствовать нормативную базу для дальнейшего развития платформенной экономики. Этому вопросу посвящен ряд поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии, состоявшейся 16 февраля", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о поддержке производителей российского ПО
25 февраля, 13:29
В частности, "речь идет о подготовке предложений в части обеспечения защиты интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы, поддержания конкуренции на рынках таких платформ, регулирования продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, а также обеспечения защиты персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами".
Соответствующие поручение даны Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтруду, Минцифры, Роскомнадзору, Роспотребнадзору, Роструду, ФАС, ФНС при участии администрации президента, Банка России, отраслевых ассоциаций и операторов цифровых платформ.
"Срок подготовки предложений – 1 сентября с представлением промежуточного доклада не позднее 25 июня", - указали в пресс-службе.
Кроме этого, Минцифры и Минэкономразвития вместе с АНО "Цифровая экономика" займутся сбором обратной связи от операторов, поставщиков, потребителей и других участников посреднических цифровых платформ в части предложений по регулированию платформенной экономики.
"Вопросы регулирования и развития платформенной экономики в дальнейшем продолжат обсуждаться в формате стратегических сессий. Одну из них планируется провести до 1 сентября. На этой стратсессии, в частности, будет представлен обзор актуальных практик платформизации в отраслях экономики (мировой и российский опыт), рассмотрены особенности регулирования платформ в зависимости от отраслевой принадлежности, затронуты вопросы, касающиеся регулирования оборота данных на основе риск-ориентированного подхода для обеспечения развития цифровых платформ", - заключили в пресс-службе.
Задержание производителей поддельного шоколада во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Во Владимирской области задержали производителей поддельного шоколада
27 февраля, 11:19
 
