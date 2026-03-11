https://ria.ru/20260311/miroshnik-2079988065.html
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.03.2026
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник
Российская сторона будет добиваться международной реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:39:00+03:00
2026-03-11T15:39:00+03:00
2026-03-11T15:39:00+03:00
брянск
россия
брянская область
родион мирошник
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260311/peskov-2079926729.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, россия, брянская область, родион мирошник, александр богомаз, вооруженные силы украины
Брянск, Россия, Брянская область, Родион Мирошник, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник
Мирошник: Россия будет добиваться международной реакции на удар ВСУ по Брянску