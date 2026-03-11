Рейтинг@Mail.ru
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.03.2026
15:39 11.03.2026
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник
Российская сторона будет добиваться международной реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:39:00+03:00
2026-03-11T15:39:00+03:00
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Российская сторона будет добиваться международной реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Пока мы не видим никакой существенной реакции на международных площадках. По крайней мере, от исполнительных органов этих организаций. В любом случае, они будут инициированы, эти вопросы, со стороны наших дипломатов", - сказал он ИС "Вести".
Как отметил дипломат, представители России в международных правозащитных организациях обладают всей информацией об ударе ВСУ по Брянску, чтобы представить российскую позицию перед зарубежными коллегами и требовать политико-правовой оценки со стороны международных структур.
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
