Мирошник прокомментировал удары ВСУ по гражданским

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Активизация ударов ВСУ по гражданскому населению на территории РФ свидетельствует о нежелании Киева договариваться о мирном урегулировании, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали.
"Я вижу активизацию с украинской стороны по количеству убитых и раненых гражданских жителей на нашей территории. У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли. Это самая кровавая неделя с начала года. Это можно считать фоном переговорного процесса и демонстрации того, что Украина ни при каких условиях не хочет ни о чем договариваться", - заявил Мирошник газете "Известия".
По его словам, нарушение норм международного гуманитарного права не работает на улучшение атмосферы для проведения переговоров.
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13