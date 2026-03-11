Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал удары ВСУ по гражданским
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:46 11.03.2026
Мирошник прокомментировал удары ВСУ по гражданским
Мирошник прокомментировал удары ВСУ по гражданским - РИА Новости, 11.03.2026
Мирошник прокомментировал удары ВСУ по гражданским
Активизация ударов ВСУ по гражданскому населению на территории РФ свидетельствует о нежелании Киева договариваться о мирном урегулировании, заявил посол по... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, россия, киев, брянская область, родион мирошник, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Брянская область, Родион Мирошник, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Мирошник прокомментировал удары ВСУ по гражданским

Мирошник: удары ВСУ по Брянску свидетельствуют о нежелании Киева договариваться

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Активизация ударов ВСУ по гражданскому населению на территории РФ свидетельствует о нежелании Киева договариваться о мирном урегулировании, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали.
"Я вижу активизацию с украинской стороны по количеству убитых и раненых гражданских жителей на нашей территории. У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли. Это самая кровавая неделя с начала года. Это можно считать фоном переговорного процесса и демонстрации того, что Украина ни при каких условиях не хочет ни о чем договариваться", - заявил Мирошник газете "Известия".
По его словам, нарушение норм международного гуманитарного права не работает на улучшение атмосферы для проведения переговоров.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13
 
