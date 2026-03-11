Мирошник прокомментировал удары ВСУ по гражданским

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Активизация ударов ВСУ по гражданскому населению на территории РФ свидетельствует о нежелании Киева договариваться о мирном урегулировании, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.