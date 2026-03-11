https://ria.ru/20260311/minzdrav-2079872511.html
Минздрав организовал помощь психологов для пострадавших в Брянске
Минздрав организовал помощь психологов для пострадавших в Брянске - РИА Новости, 11.03.2026
Минздрав организовал помощь психологов для пострадавших в Брянске
Минздрав РФ организовал помощь психологов для пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.03.2026
