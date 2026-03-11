Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при ракетной атаке в Брянске оказывают помощь, заявил Минздрав - РИА Новости, 11.03.2026
09:32 11.03.2026 (обновлено: 09:42 11.03.2026)
Пострадавшим при ракетной атаке в Брянске оказывают помощь, заявил Минздрав
Пострадавшим при ракетной атаке в Брянске оказывают помощь, заявил Минздрав - РИА Новости, 11.03.2026
Пострадавшим при ракетной атаке в Брянске оказывают помощь, заявил Минздрав
Все пострадавшие при ракетной атаке ВСУ в Брянске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, брянск, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянск, Россия, Вооруженные силы Украины
Пострадавшим при ракетной атаке в Брянске оказывают помощь, заявил Минздрав

Минздрав: пострадавшие при атаке в Брянске получают помощь в полном объеме

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все пострадавшие при ракетной атаке ВСУ в Брянске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - сказал он.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых были доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
В среду в Минздраве РФ сообщили, что идет медицинская эвакуация в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Вчера, 08:16
 
ПроисшествияБрянскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
