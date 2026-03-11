https://ria.ru/20260311/minzdrav-2079871429.html
Пострадавшим при ракетной атаке в Брянске оказывают помощь, заявил Минздрав
Все пострадавшие при ракетной атаке ВСУ в Брянске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.03.2026
