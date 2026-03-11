Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/minprosveschenie-2079985084.html
Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками
Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками - РИА Новости, 11.03.2026
Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками
Минпросвещения РФ разослало в регионы инструкции, в том числе, по работе с агрессивными школьниками, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на встрече с... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:31:00+03:00
2026-03-11T15:31:00+03:00
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079781299_0:98:3294:1951_1920x0_80_0_0_3e7e4002c8cdbf907f186cb5b7a1ae5e.jpg
https://ria.ru/20260311/shkola-2079973525.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079781299_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_113cb97578c9321252fd5f424c9c4ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУрок физики в школе
Урок физики в школе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Урок физики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Минпросвещения РФ разослало в регионы инструкции, в том числе, по работе с агрессивными школьниками, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы создали совет по защите чести и достоинства педагогов и разослали инструкции в регионы, в том числе по работе с агрессивными школьниками", - сказал Кравцов.
Школьница со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях
Вчера, 14:52
 
РоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала