https://ria.ru/20260311/minprosveschenie-2079985084.html
Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками
Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками - РИА Новости, 11.03.2026
Минпросвещения разослало инструкции по работе с агрессивными школьниками
Минпросвещения РФ разослало в регионы инструкции, в том числе, по работе с агрессивными школьниками, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на встрече с... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:31:00+03:00
2026-03-11T15:31:00+03:00
2026-03-11T15:31:00+03:00
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079781299_0:98:3294:1951_1920x0_80_0_0_3e7e4002c8cdbf907f186cb5b7a1ae5e.jpg
https://ria.ru/20260311/shkola-2079973525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079781299_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_113cb97578c9321252fd5f424c9c4ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)