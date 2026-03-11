Рейтинг@Mail.ru
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток
Туризм
 
23:39 11.03.2026
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток
Рекомендации россиянам воздержаться от турпоездок в страны Ближнего Востока будут действовать, пока есть угроза безопасности туристов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
ближний восток, россия, сша, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Ближний Восток, Россия, США, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток

Кондратьев: рекомендации по Ближнему Востоку продлятся пока есть угроза туристам

Карта Персидского залива - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рекомендации россиянам воздержаться от турпоездок в страны Ближнего Востока будут действовать, пока есть угроза безопасности туристов, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
В минувшее воскресенье в МЭР РФ напомнили о действующих рекомендациях воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.
"Они продлятся столько, сколько будет действовать угроза безопасности. Прогнозировать сейчас это довольно-таки сложно", - ответил Кондратьев на вопрос, как долго продлятся ограничения для туристов по визитам на Ближний Восток.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МИД сохранил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива
Туризм, Ближний Восток, Россия, США, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
