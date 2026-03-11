Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рекомендации россиянам воздержаться от турпоездок в страны Ближнего Востока будут действовать, пока есть угроза безопасности туристов, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.