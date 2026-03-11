https://ria.ru/20260311/minekonomrazvitiya-2080081455.html
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток - РИА Новости, 11.03.2026
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток
Рекомендации россиянам воздержаться от турпоездок в страны Ближнего Востока будут действовать, пока есть угроза безопасности туристов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
Россиянам сообщили о сроке действия рекомендаций не посещать Ближний Восток
Кондратьев: рекомендации по Ближнему Востоку продлятся пока есть угроза туристам