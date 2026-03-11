Сербский политик заявил, что Милошевича убили

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявил РИА Новости, что экс-президента Югославии Слободана Милошевича 20 лет назад довели до смерти в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге неправильным лечением, потому что не могли его победить.
Шешель во главе делегации СРП в среду отправился в город Пожаревац в центральной Сербии, чтобы возложить венок на могилу Слободана Милошевича на 20-летие его смерти.
"МТБЮ Милошевича убил, потому что не мог его победить. Убили его очень подлым способом – голландские врачи его официально лечили от сердечного заболевания, но кто-то в тюрьме приказал ежедневно давать и тяжелые антибиотики, используемые для лечения лепры и туберкулеза, известные тем, что блокируют действие лекарства для сердца", - сказал Шешель и добавил, что болезнь экс-президента продолжилась при таком "лечении".
По словам Шешеля, Милошевич тогда написал письмо главе МИД России, которое его юридический советник Зденко Томанович должен был передать в посольство РФ. Лидер СРП предположил, что Томанович работал на британские спецслужбы.
"Томанович днями не относил это письмо и только когда Милошевич умер, зачитал это письмо перед СМИ и отнес в посольство РФ. Правивший тогда режим Демократической оппозиции Сербии (ДОС) тогда запретил хоронить Милошевича в аллее заслуженных граждан, государственные почести, но наши оппозиционные партии организовали оказание почестей перед зданием Скупщины (парламента - ред.), а Милошевич был похоронен во дворе дома своей семьи в Пожареваце", - подчеркнул лидер сербских радикалов, который сам провел почти 12 лет под судом в Гааге.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.