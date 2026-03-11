Сербский политик заявил, что Милошевича убили

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявил РИА Новости, что экс-президента Югославии Слободана Милошевича 20 лет назад довели до смерти в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге неправильным лечением, потому что не могли его победить.