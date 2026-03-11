Внучка Милошевича назвала операцию в Иране апогеем безумия Запада

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана показала, что сценарий Запада, примененный в Югославии, а затем и в других странах мира, с каждым разом становится все страшнее, заявила РИА Новости внучка экс-президента Югославии Слободана Милошевича - Мария Милошевич.