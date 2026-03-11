Рейтинг@Mail.ru
Внучка Милошевича назвала операцию в Иране апогеем безумия Запада
06:54 11.03.2026
Внучка Милошевича назвала операцию в Иране апогеем безумия Запада
Внучка Милошевича назвала операцию в Иране апогеем безумия Запада
Внучка Милошевича назвала операцию в Иране апогеем безумия Запада

Мария Милошевич: сценарий Запада после Югославии каждый раз все страшнее

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана показала, что сценарий Запада, примененный в Югославии, а затем и в других странах мира, с каждым разом становится все страшнее, заявила РИА Новости внучка экс-президента Югославии Слободана Милошевича - Мария Милошевич.
В среду исполняется 20 лет со дня смерти Слободана Милошевича в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вучич сравнил ситуацию в Венесуэле со свержением Милошевича в Югославии
4 января, 15:36
"Операция в Иране стал еще одним проявлением чудовищной политики Запада. Начали с нас, а сейчас в итоге убили аятоллу Хаменеи, сколько его внучке было лет - год, еще меньше? Ужасно, просто отвратительно, и они продолжают в том же духе", - сказала Мария Милошевич.
Она отметила, что невозможно предугадать эти "сумасшедшие планы, то, что сейчас происходит, это апогей американского безумия".
"Когда толпа в 2011 году растерзала лидера Ливии Муаммара Каддафи, мой отец (Марко Милошевич – ред.) после этого две недели болел, меня мама отводила от телевизора, мне было шесть-семь лет, но я до сих пор помню те кадры. Британская BBC транслировала их как какой-то фильм, было отвратительно и ужасно его жалко, и тогда я думала, что это – потолок. Но за 20 лет стало только хуже, и это катится в никуда, судя по Ирану, сценарий становится с каждым разом все страшнее и страшнее, что для меня уже неудивительно", - добавила внучка экс-президента Югославии.
Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 годы. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
