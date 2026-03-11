Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что планирует принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании и заручиться поддержкой петербуржцев, чтобы в последующем принять участие в выборах в Госдуму девятого созыва.

"Мы, члены " Единой России ", всегда руководствуемся такими критериями, как народная поддержка и партийная дисциплина. Впереди нас ждет внутрипартийное предварительное голосование, в котором я планирую принять участие и заручиться поддержкой петербуржцев, чтобы в последующем уже принять участие в выборах", - сказал Милонов

Парламентарий убежден, что участие в выборах любого уровня должно определяться не личными амбициями потенциального кандидата, а пользой, которую он может принести людям, доверившим ему свои интересы.

"В условиях СВО, сложной международной обстановке, мы должны относиться к парламентской работе не менее серьезно, чем к работе на передовой в составе штурмовых отрядов", - заключил он.

Милонов является действующим депутатом Госдумы восьмого созыва. Он был избран по избирательному округу №218 (Южный - город Санкт-Петербург ).