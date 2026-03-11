Рейтинг@Mail.ru
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах
Выборы в Государственную думу
 
19:25 11.03.2026
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
виталий милонов
госдума рф
единая россия
цик рф
политика, санкт-петербург, виталий милонов, госдума рф, единая россия, цик рф
Выборы в Государственную думу, Политика, Санкт-Петербург, Виталий Милонов, Госдума РФ, Единая Россия, ЦИК РФ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что планирует принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании и заручиться поддержкой петербуржцев, чтобы в последующем принять участие в выборах в Госдуму девятого созыва.
"Мы, члены "Единой России", всегда руководствуемся такими критериями, как народная поддержка и партийная дисциплина. Впереди нас ждет внутрипартийное предварительное голосование, в котором я планирую принять участие и заручиться поддержкой петербуржцев, чтобы в последующем уже принять участие в выборах", - сказал Милонов.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
18 декабря 2025, 23:56
Парламентарий убежден, что участие в выборах любого уровня должно определяться не личными амбициями потенциального кандидата, а пользой, которую он может принести людям, доверившим ему свои интересы.
"В условиях СВО, сложной международной обстановке, мы должны относиться к парламентской работе не менее серьезно, чем к работе на передовой в составе штурмовых отрядов", - заключил он.
Милонов является действующим депутатом Госдумы восьмого созыва. Он был избран по избирательному округу №218 (Южный - город Санкт-Петербург).
Ранее в ЦИК России сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы - 20 сентября 2026 года.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК
Вчера, 13:10
 
