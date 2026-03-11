https://ria.ru/20260311/milonov-2080051980.html
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах - РИА Новости, 11.03.2026
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что планирует принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании и заручиться поддержкой... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:25:00+03:00
2026-03-11T19:25:00+03:00
2026-03-11T19:25:00+03:00
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
виталий милонов
госдума рф
единая россия
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_0:78:2954:1740_1920x0_80_0_0_c2ab73d11869ff6049201c5a83b38ef6.jpg
https://ria.ru/20251218/gosduma-2063072684.html
https://ria.ru/20260311/gosduma-2079939048.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_10e23f830791d95fbbd3639fa1cf8cb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, виталий милонов, госдума рф, единая россия, цик рф
Выборы в Государственную думу, Политика, Санкт-Петербург, Виталий Милонов, Госдума РФ, Единая Россия, ЦИК РФ
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах
Милонов планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2026 году
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что планирует принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании и заручиться поддержкой петербуржцев, чтобы в последующем принять участие в выборах в Госдуму девятого созыва.
"Мы, члены "Единой России
", всегда руководствуемся такими критериями, как народная поддержка и партийная дисциплина. Впереди нас ждет внутрипартийное предварительное голосование, в котором я планирую принять участие и заручиться поддержкой петербуржцев, чтобы в последующем уже принять участие в выборах", - сказал Милонов
.
Парламентарий убежден, что участие в выборах любого уровня должно определяться не личными амбициями потенциального кандидата, а пользой, которую он может принести людям, доверившим ему свои интересы.
"В условиях СВО, сложной международной обстановке, мы должны относиться к парламентской работе не менее серьезно, чем к работе на передовой в составе штурмовых отрядов", - заключил он.
Милонов является действующим депутатом Госдумы
восьмого созыва. Он был избран по избирательному округу №218 (Южный - город Санкт-Петербург
).
Ранее в ЦИК России
сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы - 20 сентября 2026 года.