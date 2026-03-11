Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" завоевал Кубок континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ
Хоккей
 
19:24 11.03.2026
"Металлург" завоевал Кубок континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ
"Металлург" завоевал Кубок континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ
Магнитогорский "Металлург" досрочно победил в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка континента. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Металлург" завоевал Кубок континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" досрочно победил в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка континента.
В среду "Металлург" в овертайме обыграл уфимский "Салават Юлаев" в Уфе со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (34-я минута) и Даниил Вовченко (63). У "Салавата Юлаева" отличился Джек Родуолд (38).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 марта 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Салават Юлаев
1 : 2
Металлург Мг
17:19 • Джек Родвальд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
13:58 • Роман Канцеров
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
02:19 • Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Валерий Орехов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче ярославский "Локомотив" в гостях уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 1:4. Таким образом, магнитогорский клуб стал недосягаем для преследователей и впервые в истории завоевал Кубок континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ. Лидирует по числу трофеев ЦСКА (6). "Металлург" стал восьмым клубом, выигравшим Кубок континента, в прошлом сезоне трофей взял "Локомотив", который впоследствии завоевал Кубок Гагарина.
Команда Андрея Разина, набрав 101 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" с 71 баллом занимает пятое место. "Локомотив", который проведет еще три игры в текущем регулярном чемпионате, лидирует на Западе с 93 очками.
В следующем матче "Металлург" 13 марта сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью", "Салават Юлаев" в этот же день примет московское "Динамо".
