Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 11.03.2026 (обновлено: 21:51 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/malenkovskaya-2080067994.html
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская - РИА Новости, 11.03.2026
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская
Четыре человека получили травмы от электропоезда на станции Маленковская МЖД, причины устанавливаются, сообщила московская межрегиональная транспортная... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:31:00+03:00
2026-03-11T21:51:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_619:346:1600:898_1920x0_80_0_0_a2d48eb89262db983264ca71ccae5902.jpg
https://ria.ru/20260311/peterburg-2080042294.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_171:0:1600:1072_1920x0_80_0_0_8aefdad097a83b01eaac3b6ed1f9436d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская

На остановке МЖД Маленковская четыре человека получили травмы от электропоезда

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы | Перейти в медиабанкПоезд МЖД
Поезд МЖД - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в медиабанк
Поезд МЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы от электропоезда на станции Маленковская МЖД, причины устанавливаются, сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает причины травмирования четверых граждан на остановочном пункте Маленковская", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, в среду вечером на станции Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом травмированы граждане.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в прокуратуре.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, все четверо были взрослыми, они переходили железнодорожные пути в запрещенном месте.
Последствия обрушения штукатурки с фасада старинного дома на улице Большая Морская в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Петербурге прохожий пострадал от упавшей с фасада дома штукатурки
Вчера, 18:32
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала