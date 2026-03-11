https://ria.ru/20260311/malenkovskaya-2080067994.html
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская - РИА Новости, 11.03.2026
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская
Четыре человека получили травмы от электропоезда на станции Маленковская МЖД, причины устанавливаются, сообщила московская межрегиональная транспортная... РИА Новости, 11.03.2026
москва
2026
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская
На остановке МЖД Маленковская четыре человека получили травмы от электропоезда
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы от электропоезда на станции Маленковская МЖД, причины устанавливаются, сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает причины травмирования четверых граждан на остановочном пункте Маленковская", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, в среду вечером на станции Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом травмированы граждане.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в прокуратуре.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, все четверо были взрослыми, они переходили железнодорожные пути в запрещенном месте.