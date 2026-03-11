Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы от электропоезда на станции Маленковская МЖД, причины устанавливаются, сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает причины травмирования четверых граждан на остановочном пункте Маленковская", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, в среду вечером на станции Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом травмированы граждане.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в прокуратуре.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, все четверо были взрослыми, они переходили железнодорожные пути в запрещенном месте.