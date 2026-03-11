Большинство россиян покинули Мальдивы, заявил генконсул в Мале

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Острова Мальдивского архипелага покинули большинство россиян, обращавшихся за помощью в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.