Большинство россиян покинули Мальдивы, заявил генконсул в Мале

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Острова Мальдивского архипелага покинули большинство россиян, обращавшихся за помощью в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
"Мы получали множество обращений в первые дни конфликта, сейчас число звонков и сообщений стало уменьшаться. Обратная связь с россиянами показывает, что многие из них уже покинули Мальдивы, кто-то – через третьи страны. Кроме того, в последние дни авиакомпании Etihad Airways и Emirates начали выполнять по одному рейсу в день из аэропорта в Мале, вывозя пассажиров стыковочными рейсами в Москву", - сказал он.
Идамкин отметил, что генконсульство РФ на Мальдивах готово оказать россиянам консультативную и правовую помощь, но не имеет права выдвигать какие-либо требования к коммерческим авиаперевозчикам.
"Видим рост цен на авиабилеты в связи с ситуацией в Персидском заливе. Ситуация затронула практически все направления в регионе, повлияла как на местные, так и на российские авиакомпании. Мы готовы оказать консультативную помощь, находимся на связи с Etihad и Emirates, помогая им организовать вывоз россиян на родину. Вместе с тем, дипломатические и консульские представительства не имеют права предъявлять какие-либо требования к коммерческим авиаперевозчикам, а также вмешиваться в их операционную деятельность или определять ценовую политику", - подчеркнул Идамкин.
