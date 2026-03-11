Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал страны G7 объединиться ради судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
18:44 11.03.2026
Макрон призвал страны G7 объединиться ради судоходства в Ормузском проливе
Макрон призвал страны G7 объединиться ради судоходства в Ормузском проливе
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны "Группы семи" объединить усилия для скорейшего восстановления судоходства на фоне эскалации на Ближнем... РИА Новости, 11.03.2026
Макрон призвал страны G7 объединиться ради судоходства в Ормузском проливе

Макрон призвал страны G7 объединиться и восстановить транзит в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны "Группы семи" объединить усилия для скорейшего восстановления судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Ранее в среду члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, что будет самым большим объемом за все время существования агентства. Детали о порядке высвобождения нефти МЭА предоставит позже.
МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до десяти процентов
МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до десяти процентов
Вчера, 17:50
"Я считаю важным скоординировать наши действия, чтобы как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе", - заявил французский лидер на видеоконференции глав государств и правительств G7 по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Грузовое судно горит в Ормузском проливе
Грузовое судно горит в Ормузском проливе
Вчера, 09:45
 
В миреБлижний ВостокИранОрмузский проливЭммануэль МакронG7Международное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
