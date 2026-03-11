Макрон призвал страны G7 объединиться ради судоходства в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны "Группы семи" объединить усилия для скорейшего восстановления судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Ранее в среду члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, что будет самым большим объемом за все время существования агентства. Детали о порядке высвобождения нефти МЭА предоставит позже.
"Я считаю важным скоординировать наши действия, чтобы как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе", - заявил французский лидер на видеоконференции глав государств и правительств G7 по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
