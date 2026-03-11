https://ria.ru/20260311/liksutov-2079891094.html
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" созданы 26 зон таможенного контроля
москва
москва
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В особой экономической зоне "Технополис Москва" действуют 26 зон таможенного контроля, две из них появились в прошлом году на площадках "Алабушево" и "Красная Пахра", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина Москва поддерживает высокотехнологичные предприятия.
"Применение резидентами столичной ОЭЗ режима свободной таможенной зоны (СТЗ) освобождает их от пошлин и НДС при завозе оборудования, комплектующих, сырья. Льготы позволяют снизить финансовую нагрузку на запуск новых производств, расширение и модернизацию действующих предприятий. На столичной преференциальной территории действуют 26 зон таможенного контроля, что позволило компаниям уже сэкономить в сумме около 9 миллиардов рублей", - отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
В 2025 году появились две новые зоны таможенного контроля. На площадке "Алабушево" такой мерой поддержки воспользовался производитель интеллектуальных контрольно-измерительных приборов, которые будут востребованы в фармацевтической, добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, энергетике. В "Красной Пахре" процедуру СТЗ применил резидент, строящий завод по производству ячеек, модулей и стационарных систем накопления энергии.
Также зоны таможенного контроля созданы на предприятиях, специализирующихся на выпуске композитных и медицинских изделий, микроэлектронной продукции, канатных транспортных системах.