Страшный сон вратаря и поражение "Ливерпуля": Англию ставят на место в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Футбол
Футбол
 
01:20 11.03.2026 (обновлено: 19:01 11.03.2026)
Страшный сон вратаря и поражение "Ливерпуля": Англию ставят на место в ЛЧ
Иван Орехов
Иван Орехов
Страшный сон вратаря и поражение "Ливерпуля": Англию ставят на место в ЛЧ

"Атлетико" дома победил "Тоттенхэм" в матче ЛЧ с семью голами и заменой вратаря

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
РИА Новости Спорт делится эмоциями от старта 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Благо, есть чему порадоваться болельщикам! Ведь матчи получились яркими, а сам вторник — богатым на неожиданные результаты.

Главная сенсация игрового дня

…произошла в Стамбуле. Турецкий "Галатасарай" бывает чудо как хорош на своем поле. Вот и в этой еврокампании чемпионы страны сенсационно грохнули дома "Ювентус" со счетом 5:2 и в итоге преодолели стыковой раунд, несмотря на чуть не закончившийся фиаско ответный матч в Турине.
Сегодня Виктор Осимхен и компания вновь порадовали фанатов стамбульцев, на сей раз одолев переживающий не лучший период, но все еще грозный "Ливерпуль". Счет был открыт уже на седьмой минуте благодаря расторопности Марио Лемина после подачи углового — оставшегося времени "красным" и ставшему рекордсменом "Ливерпуля" по количеству матчей в Лиге чемпионов Мохаммеду Салаху не хватило на то, чтобы вырвать ничью и начать ответную встречу в Англии хотя бы в равном положении. К слову, голы Осимхена и капитана гостей Вирджила ван Дейка были отменены судьей после просмотра видеоповтора (VAR).
Что интересно, осенью "Галатасарай" в родных стенах и с тем же счетом одолел "Ливерпуль" в рамках основного этапа престижного турнира.
Футболисты "Галатасарая"

А вот другой фаворит спасся

До 85-й минуты "Барселона" на равных билась в Англии с местным "Ньюкаслом", который в сентябре уже проигрывал дома каталонцам со счетом 1:2. Однако в самой концовке пропустила от Харви Барнса — казалось бы, конец... Но на шестой добавленной минуте "сороки" умудрились нарушить правила в собственной штрафной, и Ламин Ямаль реализовал пенальти.
Ничья (1:1) при таком ходе матча только порадует каталонцев. Дома через неделю "сине-гранатовым" будет полегче, чего не скажешь о расстроенных англичанах.
Футболисты "Барселоны"

"Бавария" быстро прикончила "Аталанту"

Это было жестко! Впрочем, по-другому с немецким гегемоном и не бывает: если громить, то не брать пленных и не оставлять шансов. Йосип Станишич, Майкл Олисе (дубль), Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала в гостях (!) наколотили команде из Бергамо шесть мячей и сделали ответную встречу в Мюнхене чистой формальностью... Ах да, Марио Пашалич забил мяч престижа в компенсированное время. Хотя что это меняет?
"Аталанту" даже не спасло отсутствие в составе триумфаторов вратаря-капитана Мануэля Нойера, залечивающего травму, и оставшегося в запасе Гарри Кейна.
Футболисты "Баварии"

Никакой интриги и в другой паре

Бедный "Тоттенхэм", который деградирует на глазах, приехал в Мадрид и пропустил четыре мяча… К 22-й минуте! Не щадили лондонцев Маркос Льоренте, Антуан Гризманн, Хулиан Альварес и Робен Ле Норман. Недобитые "шпоры" один мяч отыграли до перерыва (скрасил позор Педро Порро), а после еще один (постарался Доминик Соланке), но между взятиями мадридских ворот чемпион мира Альварес оформил дубль и похоронил надежды гостей на спасение в Лондоне — 5:2.
Главным антигероем матча стал голкипер "шпор" Антонин Кински, который пропустил трижды за первые 15 минут матча. И если во втором голе вины вратаря не было (поскользнулся защитник), то первый и третий — чистейшие "привозы" чешского футболиста. Таких провалов в ЛЧ никогда не было, ведь 22-летний сын бронзового призера чемпионата Европы — 2004 Антонина Кински, который с 2004 по 2010 год выступал за подмосковный "Сатурн", проводил первую встречу в ЛЧ… И тут не только нокаутирующий разгром, но и унизительная замена с уходом в подтрибунное помещение.
Эпизод матча ЛЧ "Атлетико" против "Тоттенхэма"

Сафонова и "Реал" ждут домашние зарубы

Вот какие противостояния пройдут в Лиге чемпионов в среду:
  • "Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия);
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Челси" (Англия);
  • "Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Будё-Глимт" (Норвегия) — "Спортинг" (Португалия).
Как и сегодня, первый матч с участием немцев и англичан пройдет в 20:45 по московскому времени, а оставшиеся три — в 23:00 мск.
