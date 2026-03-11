Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали к завершению военных действий в Иране - РИА Новости, 11.03.2026
22:42 11.03.2026
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали к завершению военных действий в Иране
Главы МИД РФ и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора в среду подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных...
в мире
россия
иран
бахрейн
сергей лавров
россия
иран
бахрейн
В мире, Россия, Иран, Бахрейн, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали к завершению военных действий в Иране

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора в среду подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий вокруг Ирана и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок, заявили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок. С обеих сторон акцентирована неприемлемость атак, ведущих к гибели мирного населения и разрушению критической инфраструктуры как в Иране, так и в соседних арабских странах, которые не являются участниками конфликта", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Сергей Викторович Лавров подтвердил готовность России использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе", - добавили в МИД.
Лавров и глава МИД Бахрейна подчеркнули неприемлемость атак на гражданских
В миреРоссияИранБахрейнСергей Лавров
 
 
