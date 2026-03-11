Лавров и глава МИД Бахрейна призвали к завершению военных действий в Иране

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора в среду подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий вокруг Ирана и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок, заявили в российском дипведомстве.