Лавров и глава МИД Бахрейна призвали к завершению военных действий в Иране

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора в среду подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий вокруг Ирана и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок, заявили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок. С обеих сторон акцентирована неприемлемость атак, ведущих к гибели мирного населения и разрушению критической инфраструктуры как в Иране, так и в соседних арабских странах, которые не являются участниками конфликта", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Сергей Викторович Лавров подтвердил готовность России использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе", - добавили в МИД.