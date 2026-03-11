Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива
22:29 11.03.2026 (обновлено: 22:42 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/lavrov-2080074168.html
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 11.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива
Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили по телефону в среду развитие ситуации в зоне Персидского залива в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:29:00+03:00
2026-03-11T22:42:00+03:00
в мире
бахрейн
сергей лавров
персидский залив
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бахрейн
персидский залив
в мире, бахрейн, сергей лавров, персидский залив, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Бахрейн, Сергей Лавров, Персидский залив, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни ситуацию в Персидском заливе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили по телефону в среду развитие ситуации в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта, ставшего следствием агрессии США и Израиля, сообщил российский МИД.
"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта, ставшего следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лавров отметил готовность России искать мирные развязки вокруг Ирана
Вчера, 19:37
 
В мире Бахрейн Сергей Лавров Персидский залив Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
