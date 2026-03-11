Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили по телефону в среду развитие ситуации в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта, ставшего следствием агрессии США и Израиля, сообщил российский МИД.