https://ria.ru/20260311/lada-severstal-smotret-onlayn-2079959226.html
"Лада" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Лада" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Лада" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Лада" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T17:00:00+03:00
2026-03-11T17:00:00+03:00
2026-03-11T17:00:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
лада
северсталь
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902795582_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52bb4ab7a3b2cd522a910541971a8099.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902795582_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_ad55fd2acc05ac1a9b28506c1a95d087.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
континентальная хоккейная лига (кхл), лада, северсталь, анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Лада, Северсталь, Анонсы и трансляции матчей