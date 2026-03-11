Рейтинг@Mail.ru
Квартальнов хочет встретиться со СКА в Кубке Гагарина
23:30 11.03.2026
Квартальнов хочет встретиться со СКА в Кубке Гагарина
Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата против СКА выразил желание встретиться с петербургским...
2026-03-11T23:30:00+03:00
2026-03-11T23:30:00+03:00
спорт, дмитрий квартальнов, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Квартальнов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Квартальнов хочет встретиться со СКА в Кубке Гагарина

Квартальнов заявил о желании встретиться со СКА в Кубке Гагарина

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Матвей Короткий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата против СКА выразил желание встретиться с петербургским клубом в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Динамо" проиграло СКА (3:4) в выездном матче.
«
"Хотелось бы, я хочу с армейцами сыграть (в плей-офф). Для нас СКА - удобный соперник. Но иногда получается, иногда не получается. Я считаю, что хорошие игры где-то были, где-то нам не повезло. Я мог бы и сегодня сказать: были шансы, вратарь соперника играет на рубеже хорошо. У нас есть команды, с которыми мы тоже играем лучше, с кем-то у нас не получается", - приводит слова Квартальнова с пресс-конференции сайт "Динамо".
Минчане за три матча до конца "регулярки" занимают третье место в таблице Западной конференции с 83 очками. СКА (77 очков), которому осталось провести четыре игры, идет шестым. По ходу сезона "Динамо" один раз обыграло СКА и потерпело пять поражений.
Хоккеисты Северстали - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ
ХоккейСпортДмитрий КвартальновСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
